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В Астрахани состоялся концерт, приуроченный к 100-летию со дня рождения Гейдара Алиева

В Астрахани состоялся концерт, приуроченный к 100-летию со дня рождения Гейдара Алиева В Астраханской области проходит концерт с участием деятелей искусств Азербайджана и Астрахани, посвященный 100-летию со дня рождения общенационально лидера Гейдара Алиева.
Kультурная политика
8 мая 2023 г. 18:15

В Астрахани состоялся концерт с участием деятелей искусств Азербайджана и Астраханской области, посвященный 100-летию со дня рождения общенационально лидера Гейдара Алиева.

Как передает Report из Астрахани, на открытии мероприятия была подчеркнута огромная роль Гейдара Алиева в развитии межрегиональных связей, в особенности с Астраханской областью РФ.

Было также отмечено, что в Астрахани очень ценят и чтут заслуги общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева - в память о нем проводятся концерты, конкурсы, конференции и прочие мероприятия.

На концерте прозвучали песни на азербайджанском и русском языках, а также выступили фольклорные коллективы с национальными танцами Азербайджана и России.

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Версия на английском языке Russia’s Astrakhan hosts concert dedicated to 100th anniversary of Heydar Aliyev

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