В Астрахани состоялся концерт, приуроченный к 100-летию со дня рождения Гейдара Алиева

В Астраханской области проходит концерт с участием деятелей искусств Азербайджана и Астрахани, посвященный 100-летию со дня рождения общенационально лидера Гейдара Алиева.

В Астрахани состоялся концерт с участием деятелей искусств Азербайджана и Астраханской области, посвященный 100-летию со дня рождения общенационально лидера Гейдара Алиева.

Как передает Report из Астрахани, на открытии мероприятия была подчеркнута огромная роль Гейдара Алиева в развитии межрегиональных связей, в особенности с Астраханской областью РФ.

Было также отмечено, что в Астрахани очень ценят и чтут заслуги общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева - в память о нем проводятся концерты, конкурсы, конференции и прочие мероприятия.

На концерте прозвучали песни на азербайджанском и русском языках, а также выступили фольклорные коллективы с национальными танцами Азербайджана и России.