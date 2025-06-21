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В Астаре обнаружен уникальный каменный комплекс бассейнов древнего периода

В Астаре обнаружен уникальный каменный комплекс бассейнов древнего периода В Астаре обнаружен уникальный каменный комплекс бассейнов древнего периода
Kультурная политика
21 июня 2025 г. 16:01
В Астаре обнаружен уникальный каменный комплекс бассейнов древнего периода

В крепости Алишах в Астаринском районе Азербайджана обнаружено уникальное строение, относящееся к древнему периоду.

Как сообщает южное бюро Report, экспедиционная группа Института археологии и антропологии Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) со 2 июня 2025 года проводит археологические раскопки в крепости Алишах. В ходе раскопок на территории обнаружен уникальный архитектурный образец, имеющий важное научное значение.

Руководитель экспедиции, доктор философских наук по истории, доцент Микаил Мустафаев сообщил представителям СМИ, что в ходе раскопок обнаружен каменный комплекс бассейнов, построенный в форме клеверного листа (четырехлистника - квадрифолия - quatrefoil), относящийся к древности:

"Эта архитектурная форма считается первой задокументированной водной системой в Азербайджане. Комплекс бассейнов имеет форму цветка лотоса диаметром около 1,5 метра. В комплекс также входят каменные водные каналы, обеспечивающие постоянный поток воды, и дополнительные постройки, покрытые каменными плитами", - сказал он.

На основании найденных керамических материалов и строительной техники считается, что данный комплекс построен между I веком до нашей эры и III веком нашей эры. Такая форма бассейна до сих пор была зафиксирована только в цивилизациях Ближнего Востока, Ирана и Средиземноморья. Его обнаружение в Азербайджане считается важным научным новшеством с точки зрения изучения древней архитектурной и культурной истории страны.

В настоящее время археологические раскопки продолжаются.

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Версия на английском языке Unique ancient stone pool complex discovered in Astara
Версия на азербайджанском языке Astarada qədim dövrə aid unikal memarlıq nümunəsi aşkar edilib

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