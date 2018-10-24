В Астане состоялся юбилейный вечер, посвященный 100-летию Гара Гараева

Баку. 24 октября. REPORT.AZ/ В столице Казахстана Астане состоялось мероприятие, посвященное 100-летию со дня рождения выдающегося представителя азербайджанской культуры, народного артиста СССР Гара Гараева.

Как сообщили Report в посольстве Азербайджана в Казахстане, на юбилейном вечере, состоявшемся при поддержке посольства и организационной поддержке ТЮРКСОЙ, сначала был продемонстрирован документальный фильм о выдающемся деятеле культуры.

Фильм повествует о жизненном пути и творчестве гениального композитора, его произведениях.

Генеральный секретарь ТЮРКСОЙ Дюсен Касеинов отметил, что этот вечер музыки не просто мероприятие, посвященное 100-летию Г.Гараева, но в то же время дань памяти выдающихся деятелей культуры, оставивших неизгладимый след в истории Азербайджана и Казахстана. Он отметил, что в соответствии с распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева, 100-летие выдающегося композитора Гара Гараева отмечается в Азербайджане и зарубежных странах различными мероприятиями: "Творческое наследие Гара Гараева охватывает почти все жанры музыки и его произведения входят в сокровищницу мировой музыкальной культуры".

Выступившие на церемонии отметили, что творческое наследие Гара Гараева принадлежит Азербайджану и всему миру. Потому что в своем творчестве он обращался к различным народам и к разным эпохам.

Затем юбилейное мероприятие продолжилось концертной программой. Зрителям были представлены симфоническая поэма Гара Гараева "Лейли и Меджнун", вальс из балета "Семь красавиц" и сюиты.

Отметим, что художественным руководителем концерта, прозвучавшего в Государственной академической филармонии акимата города Астаны был Берик Батырхан. Дирижеры филармонического оркестра - Мустафа Мехмандаров и Муртуза Бюльбюль.

На юбилейном вечере приняли участие послы ряда стран, члены нашей диаспоры и журналисты.