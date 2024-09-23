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В Астане пройдут Дни культуры Азербайджана

В Астане пройдут Дни культуры Азербайджана Дни культуры Азербайджана пройдут в Астане (Казахстане) 24-26 сентября 2024 года.
Kультурная политика
23 сентября 2024 г. 15:13
В Астане пройдут Дни культуры Азербайджана

Дни культуры Азербайджана пройдут в Астане (Казахстане) 24-26 сентября 2024 года.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Министерство культуры и информации Казахстана.

В рамках Дней культуры Азербайджана, 24 сентября состоится презентация книги «Физули-530» и этно-джазовый концерт.

Кроме этого, 25 сентября пройдет подписание меморандума между национальными библиотеками Казахстана и Азербайджана, а также открытие выставки «Жемчужины искусства Азербайджана» и концерт ансамбля танца.

26 сентября будут проведены лекции о современном искусстве Азербайджана и иконографии Томрис.

Главным событием является гала-концерт в Национальном музыкально-драматическом театре имени К. Куанышбаева. На концерте выступят народные артисты Азербайджана.

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Версия на азербайджанском языке Astanada Azərbaycan Mədəniyyəti Günləri keçiriləcək

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