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В арт-центре Nine Senses в преддверии Международного фестиваля Nine Senses Fest состоялась встреча с представителями СМИ

В арт-центре Nine Senses в преддверии Международного фестиваля Nine Senses Fest состоялась встреча с представителями СМИ В Баку пройдет грандиозный фестиваль Nine Senses Fest
Kультурная политика
25 сентября 2023 г. 13:23
В арт-центре Nine Senses в преддверии Международного фестиваля Nine Senses Fest состоялась встреча с представителями СМИ

В Баку пройдет грандиозный фестиваль духовных и телесных практик Nine Senses Fest.

Как сообщает Report, в ходе встречи академический директор Nine Senses и куратор Международного фестиваля Nine Senses Fest, Наталья Жукова ознакомила представителей прессы с арт- центром, предоставила обширную информацию о деятельности центра.

Наталья Жукова подробно проинформировала журналистов о международном фестивале Nine Senses Fest, который пройдет в Баку с 6 по 8 октября, и ответила на вопросы представителей СМИ.

"Международный фестиваль Nine Senses Fest проводится при поддержке основателя Центра творчества и саморазвития Nine Senses Лейлы Алиевой. Наша цель - собрать профессионалов, работающих в трех направлениях : тело, дух, разум, мастеров, готовых поделиться своим опытом практик и осознанного отношения к жизни. На фестивале пройдут мастер-классы и лекции мастеров Азербайджана и мира. Мы пригласили к вам лучших специалистов из разных стран мира, хедлайнеров направлений и руководителей школ", - отметила Н. Жукова.

Она также рассказала о местах проведения фестиваля: "Фестиваль будет проходить на 3 площадках. Первый день фестиваля, то есть 6 октября, пройдет в The Club Port Baku, а 7-8 октября - в центре творчества и искусств Nine Senses и Sea Breeze Resort, а также в SeaBreeze Event Hall".

Н. Жукова отметила, что билеты уже поступили в продажу: "Стоимость билетов составляет 150 манатов. В сумму входит вход на любые мастер-классы и все фестивальные мероприятия на протяжении 3 дней".

Билеты вы можете получить в онлайн-форме на сайте https://fest.ninesenses.az/az, а также ознакомиться с программой фестиваля на странице фестиваля в Инстаграм https://www.instagram.com/ninesensesfest.

Отметим, что на фестивале "девять чувств" представлены различные направления йоги: крийя, кундалини, хатха, нидра. Пройдут занятия по артистической йоге, медитативным практикам, телесно-ориентированным практикам, танцевальным упражнениям, саунд-хиллингу, стретчингу и гимнастике, цигуну, терапевтическим мастер-классам, арт-терапии, терапевтическим групповым упражнениям и групповым тренировкам.

Также отметим, что на мероприятии будет 4 хедлайнера:

Имрам Крийя - мастер йоги, музыкант, композитор;

Анна Владимировна – врач, специалист по китайской медицине;

Матанат Бабаева - специалист по психическому и эмоциональному здоровью, а также продуктивной работе в корпоративной культуре. Один из ведущих специалистов в области человеческих ресурсов в Азербайджане;

Нандан Гаутам - генеральный директор и руководитель CEO Artistic Yoqa. Получил образование в США, работал в USA Today, вернулся в Индию, чтобы изучать йогу у Бхарат Тхакура. Нандан-йога исследует неизвестные таинственные области музыки и медитации, помогая обрести чувство внутреннего покоя и удовлетворения.

Также будет организована тематическая ярмарка ручной работы и музыкальная программа под названием театр в темноте. А в конце фестиваля состоится живой концерт-медитация хедлайнера Имрама Крийя и концерт суфийской музыки Чингиза Мустафаева.

Контакты фестиваля :
+994103100203
+994552555412

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda “Nine Senses Fest” adlı möhtəşəm mənəvi və fiziki təcrübələr festivalı keçiriləcək
Версия на английском языке ФотоNine Senses art center hosts meeting with media representatives ahead of Nine Senses Fest

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