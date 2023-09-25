В арт-центре Nine Senses в преддверии Международного фестиваля Nine Senses Fest состоялась встреча с представителями СМИ

В Баку пройдет грандиозный фестиваль Nine Senses Fest

В Баку пройдет грандиозный фестиваль духовных и телесных практик Nine Senses Fest.

Как сообщает Report, в ходе встречи академический директор Nine Senses и куратор Международного фестиваля Nine Senses Fest, Наталья Жукова ознакомила представителей прессы с арт- центром, предоставила обширную информацию о деятельности центра.

Наталья Жукова подробно проинформировала журналистов о международном фестивале Nine Senses Fest, который пройдет в Баку с 6 по 8 октября, и ответила на вопросы представителей СМИ.

"Международный фестиваль Nine Senses Fest проводится при поддержке основателя Центра творчества и саморазвития Nine Senses Лейлы Алиевой. Наша цель - собрать профессионалов, работающих в трех направлениях : тело, дух, разум, мастеров, готовых поделиться своим опытом практик и осознанного отношения к жизни. На фестивале пройдут мастер-классы и лекции мастеров Азербайджана и мира. Мы пригласили к вам лучших специалистов из разных стран мира, хедлайнеров направлений и руководителей школ", - отметила Н. Жукова.

Она также рассказала о местах проведения фестиваля: "Фестиваль будет проходить на 3 площадках. Первый день фестиваля, то есть 6 октября, пройдет в The Club Port Baku, а 7-8 октября - в центре творчества и искусств Nine Senses и Sea Breeze Resort, а также в SeaBreeze Event Hall".

Н. Жукова отметила, что билеты уже поступили в продажу: "Стоимость билетов составляет 150 манатов. В сумму входит вход на любые мастер-классы и все фестивальные мероприятия на протяжении 3 дней".

Билеты вы можете получить в онлайн-форме на сайте https://fest.ninesenses.az/az , а также ознакомиться с программой фестиваля на странице фестиваля в Инстаграм https://www.instagram.com/ninesensesfest .

Отметим, что на фестивале "девять чувств" представлены различные направления йоги: крийя, кундалини, хатха, нидра. Пройдут занятия по артистической йоге, медитативным практикам, телесно-ориентированным практикам, танцевальным упражнениям, саунд-хиллингу, стретчингу и гимнастике, цигуну, терапевтическим мастер-классам, арт-терапии, терапевтическим групповым упражнениям и групповым тренировкам.

Также отметим, что на мероприятии будет 4 хедлайнера:

Имрам Крийя - мастер йоги, музыкант, композитор;

Анна Владимировна – врач, специалист по китайской медицине;

Матанат Бабаева - специалист по психическому и эмоциональному здоровью, а также продуктивной работе в корпоративной культуре. Один из ведущих специалистов в области человеческих ресурсов в Азербайджане;

Нандан Гаутам - генеральный директор и руководитель CEO Artistic Yoqa. Получил образование в США, работал в USA Today, вернулся в Индию, чтобы изучать йогу у Бхарат Тхакура. Нандан-йога исследует неизвестные таинственные области музыки и медитации, помогая обрести чувство внутреннего покоя и удовлетворения.

Также будет организована тематическая ярмарка ручной работы и музыкальная программа под названием театр в темноте. А в конце фестиваля состоится живой концерт-медитация хедлайнера Имрама Крийя и концерт суфийской музыки Чингиза Мустафаева.

Контакты фестиваля :

+994103100203

+994552555412