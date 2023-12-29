В арт-центре Nine Senses открылась выставка ART-ELKA

В центре творчества и саморазвития Nine Senses состоялось открытие выставки "ART-ELKA".

В Центре творчества и саморазвития Nine Senses состоялось открытие выставки ART-ELKA.

Как сообщает Report, на выставке представлены двадцать творческих интерпретаций традиционного облика елки, выполненных молодыми художниками и скульпторами из Азербайджана.

Новогодние композиции созданы из разнообразных материалов, таких как мрамор, бумага, проволока, глина, металл, дерево, полиэстер и другие.

В беседе с журналистами академический директор центра творчества и саморазвития Nine Senses Наталья Жукова подчеркнула, что азербайджанские художники, благодаря своему творческому подходу, успешно трансформировали традиционную ель в удивительные произведения искусства.



"Ель, хотя сейчас и традиционный символ праздника, стала таковой лишь в 19 веке. Изначально в древних традициях и культурах ель, а также дерево в целом, имело несло сакральное значение, символизируя соединение миров своими корнями вниз и ветвями вверх. Мы обратились к талантливым художникам из Азербайджана, которые переосмыслили тему главного новогоднего атрибута - елки в соответствии с собственным видением", - отметила Н. Жукова.

По ее словам, художники выражают свое уникальное восприятие ели.

Отметим, что на выставке ART-ELKA были представлены произведения художников Медины Ахундбейли, Намика Гусейнова, Самира Самедова, Замика Рзаева, Фидан Гамидзаде, Фарида Рзаева, Веры Аксаментовой, Диляры Тагиевой, Акифа Гаджизаде, Алияра Аллахвердиева, Гюнай Багышовой, Гюльшан Асадовой, Эльмира Ягубова, Олеси Катманду и других.

Мероприятие завершилось экстатик дэнс с вокальным сопровождением преподавателя арт-центра – Ильхамы Бабаевой.