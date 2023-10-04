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В апреле следующего года в Ирпене будет организован День азербайджанской культуры

В апреле следующего года в Ирпене будет организован День азербайджанской культуры В апреле 2024 года в городе Ирпень в Украине будет организован День азербайджанской культуры.
Kультурная политика
4 октября 2023 г. 13:47
В апреле следующего года в Ирпене будет организован День азербайджанской культуры

В апреле 2024 года в городе Ирпень в Украине будет организован День азербайджанской культуры.

Об этом в интервью Report сказал мэр Ирпеня Александр Маркушин.

По его словам, азербайджанская диаспора в Ирпене ведет активную работу.

"Представители азербайджанской диаспоры часто присоединяются к городским мероприятиям. В апреле следующего года мы готовимся провести День азербайджанской культуры в нашем городе. У нас очень дружественные и теплые отношения с послом Азербайджана в Украине, проводим многие мероприятия вместе. Практически все официальные делегации, которые приезжают в Украину, посещают и Ирпень", - сказал он.

Маркушин отметил, что между Азербайджаном и Украиной традиционно сложились очень хорошие дружественные отношения. "На форуме в Лондоне глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов четко заявил, что страна примет участие в отстраивании Украины, и начнет это делать именно с Ирпеня", - сказал он.

С полной версией интервью можно ознакомиться, пройдя по ссылке.

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