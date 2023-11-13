В Анкаре состоялось заседание совместной азербайджано-турецкой комиссии по культуре

В рамках визита в Турцию делегации Азербайджана во главе с министром культуры Адилем Керимли 13 ноября в столице Анкаре состоялось третье заседание совместной азербайджано-турецкой комиссии по культуре.

В рамках визита в Турцию делегации Азербайджана во главе с министром культуры Адилем Керимли 13 ноября в столице Анкаре состоялось третье заседание совместной азербайджано-турецкой комиссии по культуре.

Как сообщили Report в министерстве культуры, на встрече состоялся обмен мнениями по вопросам культурного наследия, кинематографии, театра, музеев, библиотек, образования в области творческих индустрий и музыки, а также совершенствования нормативно-правовой базы в области культуры. Обсуждены перспективы дальнейшего сотрудничества в соответствующих сферах.

В заключение был подписан протокол третьего заседания совместной комиссии.