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В Албании скоро будет организована неделя азербайджанской культуры

В Албании скоро будет организована неделя азербайджанской культуры Нынешний очень хороший темп сотрудничества между Албанией и Азербайджаном сохранится и в будущем. Уверен, что в этом месяце, когда города Албании будут переполнены туристами из различных уголков мира, неделя азербайджанской культуры пройдет в праздничной
Kультурная политика
7 июля 2023 г. 19:40
В Албании скоро будет организована неделя азербайджанской культуры

Нынешний очень хороший темп сотрудничества между Албанией и Азербайджаном сохранится и в будущем. Уверен, что в этом месяце, когда города Албании будут переполнены туристами из различных уголков мира, неделя азербайджанской культуры пройдет в праздничной атмосфере.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Албании Байрам Бегай в совместном с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым заявлении для прессы.

Отметив, что наши страны считают сферу туризма приоритетом и очень важным сектором экономики, Президент Албании сказал, что вложение Азербайджаном инвестиций является желаемым с точки зрения развития сотрудничества и туризма. "Отмена визового режима – еще один путь сближения наших народов. Как я уже отметил, Президент Алиев держит данное слово, и сегодня он сказал мне, что в скором времени этот вопрос будет решен", - добавил президент Албании.

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Версия на английском языке Albania to host culture week of Azerbaijan shortly
Версия на азербайджанском языке Albaniyada tezliklə Azərbaycan mədəniyyət həftəsi təşkil ediləcək

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