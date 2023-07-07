В Албании скоро будет организована неделя азербайджанской культуры

Нынешний очень хороший темп сотрудничества между Албанией и Азербайджаном сохранится и в будущем. Уверен, что в этом месяце, когда города Албании будут переполнены туристами из различных уголков мира, неделя азербайджанской культуры пройдет в праздничной

Нынешний очень хороший темп сотрудничества между Албанией и Азербайджаном сохранится и в будущем. Уверен, что в этом месяце, когда города Албании будут переполнены туристами из различных уголков мира, неделя азербайджанской культуры пройдет в праздничной атмосфере.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Албании Байрам Бегай в совместном с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым заявлении для прессы.

Отметив, что наши страны считают сферу туризма приоритетом и очень важным сектором экономики, Президент Албании сказал, что вложение Азербайджаном инвестиций является желаемым с точки зрения развития сотрудничества и туризма. "Отмена визового режима – еще один путь сближения наших народов. Как я уже отметил, Президент Алиев держит данное слово, и сегодня он сказал мне, что в скором времени этот вопрос будет решен", - добавил президент Албании.