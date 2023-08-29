В Албании пройдет неделя культуры Азербайджана

В Албании состоится Неделя культуры Азербайджана.
Об этом Report сообщили в министерстве культуры.
Было отмечено, что официальная делегация министерства направилась в Тирану.
В рамках мероприятия общественности Албании будут представлены жемчужины богатой культуры и искусства Азербайджана, пройдут выставка и гала-концерт, посвященные 100-летию великого лидера Гейдара Алиева. Кроме того запланированы выступления ритм-группы “Натиг”, показ фильма “Аршин мал алан” и концертная программа.
Также ожидается ряд встреч между представителями министерства культуры и официальными лицами правительства Албании.