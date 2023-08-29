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В Албании пройдет неделя культуры Азербайджана

В Албании пройдет неделя культуры Азербайджана В Албании пройдет неделя Азербайджана.
Kультурная политика
29 августа 2023 г. 19:17
В Албании пройдет неделя культуры Азербайджана

В Албании состоится Неделя культуры Азербайджана.

Об этом Report сообщили в министерстве культуры.

Было отмечено, что официальная делегация министерства направилась в Тирану.

В рамках мероприятия общественности Албании будут представлены жемчужины богатой культуры и искусства Азербайджана, пройдут выставка и гала-концерт, посвященные 100-летию великого лидера Гейдара Алиева. Кроме того запланированы выступления ритм-группы “Натиг”, показ фильма “Аршин мал алан” и концертная программа.

Также ожидается ряд встреч между представителями министерства культуры и официальными лицами правительства Албании.

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Версия на азербайджанском языке Albaniyada Azərbaycan həftəsi keçiriləcək

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