В Албании пройдет неделя культуры Азербайджана

В Албании пройдет неделя Азербайджана.

В Албании состоится Неделя культуры Азербайджана.

Об этом Report сообщили в министерстве культуры.

Было отмечено, что официальная делегация министерства направилась в Тирану.

В рамках мероприятия общественности Албании будут представлены жемчужины богатой культуры и искусства Азербайджана, пройдут выставка и гала-концерт, посвященные 100-летию великого лидера Гейдара Алиева. Кроме того запланированы выступления ритм-группы “Натиг”, показ фильма “Аршин мал алан” и концертная программа.

Также ожидается ряд встреч между представителями министерства культуры и официальными лицами правительства Албании.