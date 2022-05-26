В Агджабеди обнаружены образцы материальной культуры

В окрестностях села Имамгулубейли Агджабединского района в древнем поселении Адилтепе, включенном в реестр недвижимых памятников истории и культурны, обнаружен кувшин, а на кургане "Газантепе" в поселке Хиндарх - каменная ступка.

В окрестностях села Имамгулубейли Агджабединского района в древнем поселении Адилтепе, включенном в реестр недвижимых памятников истории и культурны, обнаружен кувшин, а на кургане "Газантепе" в поселке Хиндарх - каменная ступка.

Об этом Report сообщили в Государственной службе по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при Министерстве культуры.

Образцы материальной культуры были обнаружены охранниками Гянджинского регионального управления Кямилем Гулиевым и Эльчином Абдуллаевым при осмотре археологических памятников после того, как в результате ливней на небольшом участке древнего поселения Адилтепе произошел оползень.

По словам специалистов, найденный кувшин относится к VII-VI векам до н.э. Ступка использовалась с бронзового века до средних веков.