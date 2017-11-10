В Абу-Даби открылся музей Лувр

Баку. 10 ноября. REPORT.AZ/ Министр культуры и туризма Азербайджана Абульфас Гараев принял участие в церемонии открытия музея Лувр в столице Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Абу-Даби.

Об этом сообщили Report в отделе по связям с общественностью и информации министерства культуры и туризма.

Наследный принц Абу-Даби, заместитель верховного главнокомандующего вооруженных сил ОАЭ Мохаммед бин Зайд аль-Нахайян, встретив гостей, выразил главам делегаций признательность за принятие приглашения.

В мероприятии наряду с королями Марокко и Бахрейна и президентами Афганистана, Франции приняли участие высокопоставленные лица из Омана и Саудовской Аравии.

Президент Франции Эммануэль Макрон выразил уверенность в том, что открытие музея внесет вклад в развитие сотрудничества с Исламом и арабским миром.

В рамках мероприятия министр Абульфас Гараев встретился с коллегой из ОАЭ Рим Аль-Кааби. На встрече были обсуждены вопросы сотрудничества между двумя странами в области культуры.