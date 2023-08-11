В заповеднике "Янардаг" прошел II фестиваль гурамы

09:29 В Государственном историко-культурном и природном заповеднике "Янардаг" прошло мероприятие в рамках II Национального фестиваля гурамы. Как сообщает Report, сначала состоялось шествие, участники которого презентовали изготовленные ими лоскутные пол

В Государственном историко-культурном и природном заповеднике "Янардаг" прошло мероприятие в рамках II Национального фестиваля гурамы.

Как сообщает Report, сначала состоялось шествие, участники которого презентовали изготовленные ими лоскутные полотна.

Затем мероприятие продолжилось мастер-классами, демонстрацией образцов декоративно-прикладного искусства и ярмаркой, а завершилось музыкальной программой.

Гурама – это вид рукоделия, оригинальной лоскутной техники, где по принципу мозаики из кусочков разноцветной ткани сшивается цельное полотно, а из него – какое-либо изделие.

Национальный фестиваль гурамы организован Управлением Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер", Исполнительной властью города Баку, а также министерствами культуры и науки и образования Азербайджана.