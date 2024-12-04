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В 2025 году в Азербайджане пройдут Дни культуры Татарстана

В 2025 году в Азербайджане пройдут Дни культуры Татарстана Дни культуры Татарстана планируется провести в Азербайджане в 2025 году.
Kультурная политика
4 декабря 2024 г. 10:33
В 2025 году в Азербайджане пройдут Дни культуры Татарстана

Дни культуры Татарстана планируется провести в Азербайджане в 2025 году.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщил замминистра культуры Татарстана Дамир Натфуллин на заседании Координационного совета по делам соотечественников.

"Министерство продолжает деятельность по сохранению и популяризации национальной культуры, удовлетворению духовных запросов соотечественников по доступности и восприятию наследия татар", – сказал замминистра.

По его словам, Дни культуры также пройдут в столице России, Абайской области Казахстана, Иране и Египте.

Натфуллин добавил, что министерство проводит работу по сохранению родного татарского языка и литературы, обрядовой культуры, народных промыслов, традиций, национальной драматургии и театра.

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