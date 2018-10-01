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    Уволился художественный руководитель азербайджанского театра в Тбилиси

    Тбилиси. 1 октября. REPORT.AZ/ Художественный руководитель Тбилисского азербайджанского государственного драматического театра имени Гейдара Алиева Варлам Николадзе уволился. 

    Как сообщает грузинское бюро Report, В.Николадзе написал заявление об увольнении из-за проблем в состоянии здоровья. 

    Заявление он представил в министерство образования, науки, культуры и спорта Грузии.  

    На данный момент деятельность театра приостановлена, репетиции временно прекращены. 

    В министерстве образования, науки, культуры и спорта Грузии заявление В.Николадзе рассматривают. Пока неизвестно, кого назначат на должность художественного руководителя театра.  

    Отметим, что 76-летний В.Николадзе был назначен художественным руководителем Тбилисского азербайджанского государственного драматического театра имени Гейдара Алиева в 2016 году. Недавно в местных СМИ были распространены сообщения о хищениях в театре. Согласно информации, Государственное бюро аудита планирует в театре проверки. 

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