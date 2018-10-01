Уволился художественный руководитель азербайджанского театра в Тбилиси

Тбилиси. 1 октября. REPORT.AZ/ Художественный руководитель Тбилисского азербайджанского государственного драматического театра имени Гейдара Алиева Варлам Николадзе уволился.

Как сообщает грузинское бюро Report, В.Николадзе написал заявление об увольнении из-за проблем в состоянии здоровья.

Заявление он представил в министерство образования, науки, культуры и спорта Грузии.

На данный момент деятельность театра приостановлена, репетиции временно прекращены.

В министерстве образования, науки, культуры и спорта Грузии заявление В.Николадзе рассматривают. Пока неизвестно, кого назначат на должность художественного руководителя театра.

Отметим, что 76-летний В.Николадзе был назначен художественным руководителем Тбилисского азербайджанского государственного драматического театра имени Гейдара Алиева в 2016 году. Недавно в местных СМИ были распространены сообщения о хищениях в театре. Согласно информации, Государственное бюро аудита планирует в театре проверки.