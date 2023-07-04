Утверждена структура новых региональных управлений Министерства культуры

Утверждена структура новых региональных управлений Министерства культуры Азербайджана.

Утверждена структура новых региональных управлений Министерства культуры Азербайджана.

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в пресс-службе Министерства.

В соответствии с распоряжением президента Ильхама Алиева от 23 февраля 2023 года были реорганизованы региональные управления культуры, входящие в структуру министерства культуры.

В соответствии с новым разделением экономических районов Азербайджанской Республики, на основе региональных управлений Министерства культуры Сумгайытского, Хачмазского, Исмаиллинского, Шекинского, Кюрдамирского, Агстафинского, Шамкирского, Гянджинского, Бардинского, Агджабединского, Агдашского, Сабирабадского, Билясуварского, Масаллинского и Лянкяранского районов созданы Абшерон-Хызинское, Нагорно-Ширванское, Гянджа-Дашкесанское, Карабахское, Газах-Товузское, Губа-Хачмазское, Лянкяран-Астаринское, Центрально-Аранское, Миль-Муганское, Шеки-Загатальское, Восточно-Зангезурское и Ширван-Сальянское региональные управления культуры.

В соответствии с вышеупомянутым распоряжением главы государства Министерством культуры утверждены структура и положения новых региональных управлений культуры.

Согласно информации, Гурбанзаде Фарид Видади оглу назначен начальником Абшеронско-Хызинского регионального Управления культуры, Алиев Рашад Рахиб оглу - начальником Восточно-Зангезурского регионального Управления культуры.