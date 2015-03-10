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    ​Утвержден новый состав Национальной комиссии Азербайджанской Республики по ЮНЕСКО - СПИСОК

    Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение

    Баку. 10 марта. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о внесении изменения в распоряжение президента Азербайджанской Республики "О дополнительных мерах, связанных с Национальной комиссией Азербайджанской Республики по ЮНЕСКО" от 15 сентября 2005 года №1006.

    Как отмечает Report, глава государства постановил изложить распоряжения президента Азербайджанской Республики "О дополнительных мерах, связанных с Национальной комиссией Азербайджанской Республики по ЮНЕСКО" от 15 сентября 2005 года №1006 (Собрание законодательства Азербайджанской Республики, 2005, № 9, статья 826; 2006, № 9, статья 743; 2014, № 9, статья 1027) в следующей редакции. 

    Установить следующий состав Национальной комиссии Азербайджанской Республики по ЮНЕСКО:


    Председатель комиссии


    Эльмар Мамедъяров – министр иностранных дел Азербайджанской Республики


    Заместители председателя комиссии


    Акиф Ализаде – президент Национальной академии наук Азербайджана

    Микаил Джаббаров – министр образования Азербайджанской Республики

    Абульфас Гараев – министр культуры и туризма Азербайджанской Республики

    Али Аббасов – министр связи и высоких технологий Азербайджанской Республики


    Члены комиссии


    Кямал Абдуллаев – государственный советник Азербайджанской Республики по межнациональным вопросам, вопросам мультикультурализма и религии, председатель Попечительского совета Бакинского международного центра мультикультурализма

    Новруз Мамедов – заместитель руководителя Администрации президента Азербайджанской Республики, заведующий отделом внешних связей Администрации президента Азербайджанской Республики

    Фатма Абуллазаде – заведующая отделом по вопросам гуманитарной политики Администрации президента Азербайджанской Республики

    Эльмира Сулейманова – уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджанской Республики

    Гусейнгулу Багиров – министр экологии и природных ресурсов Азербайджанской Республики

    Азад Рагимов – министр молодежи и спорта Азербайджанской Республики

    Хиджран Гусейнова – председатель Государственного комитета Азербайджанской Республики по проблемам семьи, женщин и детей

    Аслан Асланов – генеральный директор Азербайджанского государственного информационного агентства (АЗЕРТАДЖ)

    Урхан Алекберов – ректор Академии государственного управления при президенте Азербайджанской Республики

    Самир Нуриев – начальник Управления Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер" при Кабинете министров Азербайджанской Республики

    Зарифа Салахова – председатель Азербайджанского общества "Книга".

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