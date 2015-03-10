​Утвержден новый состав Национальной комиссии Азербайджанской Республики по ЮНЕСКО - СПИСОК

Баку. 10 марта. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о внесении изменения в распоряжение президента Азербайджанской Республики "О дополнительных мерах, связанных с Национальной комиссией Азербайджанской Республики по ЮНЕСКО" от 15 сентября 2005 года №1006.
Как отмечает Report, глава государства постановил изложить распоряжения президента Азербайджанской Республики "О дополнительных мерах, связанных с Национальной комиссией Азербайджанской Республики по ЮНЕСКО" от 15 сентября 2005 года №1006 (Собрание законодательства Азербайджанской Республики, 2005, № 9, статья 826; 2006, № 9, статья 743; 2014, № 9, статья 1027) в следующей редакции.
Установить следующий состав Национальной комиссии Азербайджанской Республики по ЮНЕСКО:
Председатель комиссии
Эльмар Мамедъяров – министр иностранных дел Азербайджанской Республики
Заместители председателя комиссии
Акиф Ализаде – президент Национальной академии наук Азербайджана
Микаил Джаббаров – министр образования Азербайджанской Республики
Абульфас Гараев – министр культуры и туризма Азербайджанской Республики
Али Аббасов – министр связи и высоких технологий Азербайджанской Республики
Члены комиссии
Кямал Абдуллаев – государственный советник Азербайджанской Республики по межнациональным вопросам, вопросам мультикультурализма и религии, председатель Попечительского совета Бакинского международного центра мультикультурализма
Новруз Мамедов – заместитель руководителя Администрации президента Азербайджанской Республики, заведующий отделом внешних связей Администрации президента Азербайджанской Республики
Фатма Абуллазаде – заведующая отделом по вопросам гуманитарной политики Администрации президента Азербайджанской Республики
Эльмира Сулейманова – уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджанской Республики
Гусейнгулу Багиров – министр экологии и природных ресурсов Азербайджанской Республики
Азад Рагимов – министр молодежи и спорта Азербайджанской Республики
Хиджран Гусейнова – председатель Государственного комитета Азербайджанской Республики по проблемам семьи, женщин и детей
Аслан Асланов – генеральный директор Азербайджанского государственного информационного агентства (АЗЕРТАДЖ)
Урхан Алекберов – ректор Академии государственного управления при президенте Азербайджанской Республики
Самир Нуриев – начальник Управления Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер" при Кабинете министров Азербайджанской Республики
Зарифа Салахова – председатель Азербайджанского общества "Книга".
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