​Утвержден новый состав Национальной комиссии Азербайджанской Республики по ЮНЕСКО - СПИСОК

Баку. 10 марта. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о внесении изменения в распоряжение президента Азербайджанской Республики "О дополнительных мерах, связанных с Национальной комиссией Азербайджанской Республики по ЮНЕСКО" от 15 сентября 2005 года №1006.

Как отмечает Report, глава государства постановил изложить распоряжения президента Азербайджанской Республики "О дополнительных мерах, связанных с Национальной комиссией Азербайджанской Республики по ЮНЕСКО" от 15 сентября 2005 года №1006 (Собрание законодательства Азербайджанской Республики, 2005, № 9, статья 826; 2006, № 9, статья 743; 2014, № 9, статья 1027) в следующей редакции.

Установить следующий состав Национальной комиссии Азербайджанской Республики по ЮНЕСКО:





Председатель комиссии





Эльмар Мамедъяров – министр иностранных дел Азербайджанской Республики





Заместители председателя комиссии





Акиф Ализаде – президент Национальной академии наук Азербайджана

Микаил Джаббаров – министр образования Азербайджанской Республики

Абульфас Гараев – министр культуры и туризма Азербайджанской Республики

Али Аббасов – министр связи и высоких технологий Азербайджанской Республики





Члены комиссии





Кямал Абдуллаев – государственный советник Азербайджанской Республики по межнациональным вопросам, вопросам мультикультурализма и религии, председатель Попечительского совета Бакинского международного центра мультикультурализма

Новруз Мамедов – заместитель руководителя Администрации президента Азербайджанской Республики, заведующий отделом внешних связей Администрации президента Азербайджанской Республики

Фатма Абуллазаде – заведующая отделом по вопросам гуманитарной политики Администрации президента Азербайджанской Республики

Эльмира Сулейманова – уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджанской Республики

Гусейнгулу Багиров – министр экологии и природных ресурсов Азербайджанской Республики

Азад Рагимов – министр молодежи и спорта Азербайджанской Республики

Хиджран Гусейнова – председатель Государственного комитета Азербайджанской Республики по проблемам семьи, женщин и детей

Аслан Асланов – генеральный директор Азербайджанского государственного информационного агентства (АЗЕРТАДЖ)

Урхан Алекберов – ректор Академии государственного управления при президенте Азербайджанской Республики

Самир Нуриев – начальник Управления Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер" при Кабинете министров Азербайджанской Республики

Зарифа Салахова – председатель Азербайджанского общества "Книга".