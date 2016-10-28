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    Установлен лимит численности работников министерства культуры и туризма

    По аппарату министерства будет 160 штатных единиц

    Баку. 28 октября. REPORT.AZ/ Установлен лимит численности работников министерства культуры и туризма.

    Как сообщает Report, это стало возможно после подписанного президентом Ильхамом Алиевым указа о внесении изменений в указ №393 от 18 апреля 2006 года президента Азербайджанской Республики "Об утверждении Положения о министерстве культуры и туризма Азербайджанской Республики, структуры министерства и установлении лимита численности работников аппарата".

    Согласно документу, штатная единица работников министерства культуры и туризма состоит из 379 штатов, в том числе 160 штатных единиц по аппарату министерства, 219 штатных единиц - Главному управлению культуры и туризма г. Баку и региональным управлениям культуры и туризма.  

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