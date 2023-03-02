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Установлен надгробный памятник Рустаму Ибрагимбекову

Установлен надгробный памятник Рустаму Ибрагимбекову В первой Аллее почетного захоронения состоялось открытие надгробного памятника выдающемуся кинодраматургу, народному писателю Рустаму Ибрагимбекову.
Kультурная политика
2 марта 2023 г. 13:04
Установлен надгробный памятник Рустаму Ибрагимбекову

В первой Аллее почетного захоронения состоялось открытие надгробного памятника выдающемуся кинодраматургу, народному писателю Рустаму Ибрагимбекову.

Как сообщает Report, автором памятника народному писателю является академик Российский художественной академии, скульптор Айдын Зейналов.

Р. Ибрагимбеков скончался в ночь с 10 на 11 марта 2022 года в Москве в возрасте 83 лет после продолжительной болезни.

Р. Ибрагимбеков родился 5 февраля 1939 года в Баку. По мотивам его произведений снято более 40 художественных и телевизионных фильмов. Был учредителем театра и компании "Ибрус", основанной в 1989 году. 15 принадлежащих его перу пьес были поставлены на сценах более ста театров мира.

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Версия на азербайджанском языке ФотоRüstəm İbrahimbəyovun qəbirüstü abidəsi ucaldılıb - YENİLƏNİB

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