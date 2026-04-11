Ильхам Алиев Переговоры между США и Ираном WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Ильхам Алиев Переговоры между США и Ираном WUF13 Операция США и Израиля против Ирана

    Kультурная политика
    • 11 апреля, 2026
    • 18:19
    Установлен надгробный памятник народному художнику Таиру Салахову

    На Аллее почетного захоронения в Баку воздвигнут надгробный памятник народному художнику Таиру Салахову.

    Как сообщает Report, мемориал выполнен на основе триптиха покойного художника "Страна огней".

    В центральной части триптиха отражено произведение "Каспий сегодня", слева - "Храм огнепоклонников", а справа - изображение Девичьей башни.

    "Страна огней" занимает особое место в творчестве художника. Автором надгробного памятника является дочь Таира Салахова Алагез Салахова, скончавшаяся в 2023 году.

    Напомним, что Таир Салахов скончался 21 мая 2021 года в возрасте 93 лет в клинике в Германии, где проходил лечение.

    Таир Салахов Аллея почетного захоронения
    Фото
    Xalq rəssamı Tahir Salahovun qəbirüstü abidəsi ucaldılıb

    Последние новости

    17:51

    Скончался народный артист Магсуд Мамедов

    Искусство
    17:49
    Фото

    В бакинской школе внедрена система учета посещаемости на основе QR-кодов

    Наука и образование
    17:47

    ЦБА: Ликвидность страхового сектора остается на комфортном уровне

    Финансы
    17:42

    Al-Jazeera: США не решили как реагировать на нарушение блокады Ормуза

    Другие страны
    17:39
    Фото

    Анар Алиев и региональный президент BP обсудили новые социальные проекты

    Социальная защита
    17:39

    Акробаты-гимнасты Азербайджана завоевали золотую медаль на Кубке мира

    Индивидуальные
    17:34

    Пезешкиан выразил солидарность с Папой Львом XIV после критики со стороны Трампа

    Другие страны
    17:33

    Петер Мадьяр: Венгрия продолжит закупать российскую нефть

    Другие страны
    17:33

    Инвестпортфель страховщиков Азербайджана в 2025г снизился на 6%

    Финансы
    Лента новостей