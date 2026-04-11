Установлен надгробный памятник народному художнику Таиру Салахову
Kультурная политика
- 11 апреля, 2026
- 18:19
На Аллее почетного захоронения в Баку воздвигнут надгробный памятник народному художнику Таиру Салахову.
Как сообщает Report, мемориал выполнен на основе триптиха покойного художника "Страна огней".
В центральной части триптиха отражено произведение "Каспий сегодня", слева - "Храм огнепоклонников", а справа - изображение Девичьей башни.
"Страна огней" занимает особое место в творчестве художника. Автором надгробного памятника является дочь Таира Салахова Алагез Салахова, скончавшаяся в 2023 году.
Напомним, что Таир Салахов скончался 21 мая 2021 года в возрасте 93 лет в клинике в Германии, где проходил лечение.
