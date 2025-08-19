USA News: Азербайджанский молодой исполнитель формирует глобальную музыкальную сцену

О нас

19 августа 2025 г. 23:39
Мехди Рзаев, известный под сценическим именем Karan, является азербайджанским электронным исполнителем, джазовым пианистом и композитором, выходящим за рамки традиционных музыкальных жанров.

Как сообщает Report, об этом говорится в статье американского издания USA News.

Отмечается, что его стиль, объединяющий джазовые импровизации с электронными и мультикультурными элементами, быстро принес ему признание как уникальной фигуры на мировой музыкальной сцене.

Инновационный подход музыканта к композиции и исполнению сделал его известным на международном уровне. Он трижды удостаивался звания "Лучший джазовый пианист" на международном конкурсе Djooky Music Awards в США, а также получил несколько других престижных наград. Конкурируя с музыкантами из более чем 120 стран, Karan занимает место среди лучших исполнителей мира благодаря своему неповторимому стилю и техническому мастерству.

Американское издание также пишет о глобальном влиянии нашего соотечественника на музыку. В статье подчеркивается, что музыка исполнителя Karan вызвала резонанс на основных цифровых платформах, таких как Spotify, Apple Music и YouTube.

Версия на азербайджанском языке "USA News": Azərbaycanlı gənc ifaçı qlobal musiqi səhnəsini formalaşdırır

