Баку. 4 апреля. REPORT.AZ/ В Управлении культуры и туризма города Баку произошли новые назначения. Как сообщает Report, на основании приказа данного управления Мирзоев Алиага Сабир оглу назначен директором Мярдаканского Дворца культуры и Гулиев Гусейн Надиргулуоглу назначен директором Дома культуры поселка Амирджан.

Также, Агаев Вугар Элшад оглу назначен директором Дома культуры имени Г.Аббасова и Манафов Низами Рамиз оглу назначен директором Дома культуры имени Низами. Назначения произведены в целях усовершенствования системы работы и повышения дисциплины в центрах культуры города.