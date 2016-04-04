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    В Управлении культуры и туризма города Баку произошли новые назначения

    Назначения произведены в целях усовершенствования системы работы и повышения дисциплины в центрах культуры города

    Баку. 4 апреля. REPORT.AZ/ В Управлении культуры и туризма города Баку произошли новые назначения. Как сообщает Report, на основании приказа данного управления Мирзоев Алиага Сабир оглу назначен директором Мярдаканского Дворца культуры и Гулиев Гусейн Надиргулуоглу назначен директором Дома культуры поселка Амирджан. 

    Также, Агаев Вугар Элшад оглу назначен директором Дома культуры имени Г.Аббасова и Манафов Низами Рамиз оглу назначен директором Дома культуры имени Низами. Назначения произведены  в целях усовершенствования системы работы и повышения дисциплины в центрах культуры города.

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