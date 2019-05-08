Управление государственного заповедника "Ичеришехер" распространило информацию в связи с восстановительными работами

Управление государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер" приступило к реставрации ворот Гоша Гала, относящихся к XII веку.

Как сообщили Report в Управлении, проводимые восстановительно-консервационные работы осуществляются известной австрийской компанией Atelier Erich Pummer GmbH.

По проекту, ворота Гоша Гала будут восстановлены и консервированы изнутри и с фасада.

В настоящее время восстановление и консервация ведутся во внутренней части крепостных стен.

"В настоящее время памятник восстанавливается изнутри, включая два зубца. Проект планируется завершить до конца текущего года. Управление государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер" доводит до сведения общественности, что крепостные стены в последний раз были отреставрированы в 1952-1957 годах. В более чем полувековой период исторический памятник не реставрировался, только в 2011-2012 годы Управлением была отреставрирована 150-метровая часть стен в северо-западном направлении. Безусловно, это величественное строение, история которого уходит в ранние средние века, с течением времени повреждается под влиянием внешних факторов, и камни разъедаются. В связи с этим Управление продолжает начатую миссию и в настоящее время восстанавливает один из символов Ичеришехер - ворота Гоша Гала", - отмечается в информации.