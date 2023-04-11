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Университет культуры и искусств предлагается передать в ведение Министерства культуры

Университет культуры и искусств предлагается передать в ведение Министерства культуры Театральный критик, заслуженный деятель искусств Ильхам Рагимли предлагает передать Азербайджанский государственный университет культуры и искусств в ведение Министерства культуры.
Kультурная политика
11 апреля 2023 г. 12:59
Университет культуры и искусств предлагается передать в ведение Министерства культуры

Театральный критик, заслуженный деятель искусств Ильхам Рагимли предлагает передать Азербайджанский государственный университет культуры и искусств в ведение Министерства культуры.

Как сообщает Report, об этом он сказал на Театральном форуме на тему "Азербайджанский театр - 150: перспективы развития".

По его словам, почти 90 процентов сотрудников Министерства образования не знают, где находятся театры: "Было бы целесообразнее передать Университет культуры и искусств и другие учреждения культуры в ведение Министерства культуры".

Рагимли предложил также освободить от налогов спонсоров, помогающих театрам: "Руководству необходимо обратиться по данному вопросу в Кабинет министров".

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Версия на азербайджанском языке Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin Mədəniyyət Nazirliyinə verilməsi təklif olunur

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