Университет культуры и искусств предлагается передать в ведение Министерства культуры

Театральный критик, заслуженный деятель искусств Ильхам Рагимли предлагает передать Азербайджанский государственный университет культуры и искусств в ведение Министерства культуры.

Театральный критик, заслуженный деятель искусств Ильхам Рагимли предлагает передать Азербайджанский государственный университет культуры и искусств в ведение Министерства культуры.

Как сообщает Report, об этом он сказал на Театральном форуме на тему "Азербайджанский театр - 150: перспективы развития".

По его словам, почти 90 процентов сотрудников Министерства образования не знают, где находятся театры: "Было бы целесообразнее передать Университет культуры и искусств и другие учреждения культуры в ведение Министерства культуры".

Рагимли предложил также освободить от налогов спонсоров, помогающих театрам: "Руководству необходимо обратиться по данному вопросу в Кабинет министров".