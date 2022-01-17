Уникальные жемчужины Карабаха, хранящиеся в Тбилисском музее истории - РЕПОРТАЖ

Ни одну столицу невозможно представить без музея, отражающего его колорит и историю. Близкое знакомство с историей центральных городов во время зарубежных поездок становится возможным благодаря посещению этих музеев. Это в то же время дань уважения к исто

Ни одну столицу невозможно представить без музея, отражающего его колорит и историю. Близкое знакомство с историей центральных городов во время зарубежных поездок становится возможным благодаря посещению этих музеев. Это в то же время дань уважения к истории города. Тбилисский музей истории примечателен своей экспозицией и уж точно придется по душе азербайджанцам, ведь в музее представлены жемчужины Азербайджана.

Тбилисский музей истории им. Иосифа Гришашвили расположен в старой части города, в величественном здании бывшего караван-сарая, являющегося историческим памятником. В фондах музея, открытого в 1910 году, хранится более 50 тысяч образцов материальной культуры, отражающих богатую историю Тбилиси. Среди них и редкие жемчужины Азербайджана, являющиеся неотъемлемой частью Тбилисской культуры. Образцы культуры конца XIX - начала XX веков выставлены на втором этаже музея - в постоянной экспозиции.

Сотрудники грузинского бюро Report посетили музей и ознакомились с представленными в экспозиции национальными музыкальными инструментами, коврами и предметами быта.

Переступая порог зала, где представлена постоянная экспозиция, тотчас проникаешься атмосферой Тбилиси XIX века. Взгляд падает на уголок музыкальных инструментов, где экспонируются азербайджанские национальные музыкальные инструменты - тар, кяманча, гавал и саз. Эти музыкальные инструменты собраны в музее вовсе не случайно. Мугам являлся неотъемлемой частью древней Тифлисской культуры, и был почитаемым жанром.

В музее также экспонируются черно-белые фотографии известного азербайджанского ханенде Абдулбаги Зулалова, более известного как Бюльбюльджан, и его мугамного трио. На протяжении 30 лет Бюльбюльджан жил и творил в Тбилиси, снискав повсеместную славу. О других исполнителях на фотографии, увы, нет никаких сведений.

За информацией об уникальных экспонатах мы обращаемся к экскурсоводу Мзии Гелашвили. По словам экскурсовода, в музее можно прикоснуться к восточной культуре, многонациональной среде, присущей историческому и современному Тбилиси.

Отдельной экспозицией в выставочном зале музея представлены предметы обихода, присущие азербайджанской культуре - посуда, ковры и ковровые изделия, в том числе подушки-мутекке, седла, скатерть и кальян. Часть изысканных текстильных изделий относится к карабахской группе. Среди ковров обращает на себя внимание карабахский безворсовый ковер “Зили”, датируемый концом XIX века.

Большинство экспонатов уникальной коллекции были приобретены у частных лиц или подарены музею. Образцы азербайджанской культуры представлены посетителям музея под названием Восточная культура.

M.Гелашвили отмечает, что большинство представленных в коллекции экспонатов использовались мусульманами Тбилиси в повседневной жизни: “Среди предметов представлены мафреш, предназначенный для хранения приданого. Кроме того, в экспозиции представлены сёдла для езды на лошадях и верблюдах”.

Азербайджанские ковры украшают несколько уголков зала. Бесценные творения азербайджанской культуры широко использованы в оформлении интерьера. Они придают изюминку и уголкам, в которых представлена европейская мода, одежда курдов и евреев, а также старинные предметы быта. Шерстяные ковры, поражающие взгляд глубиной и изящностью натуральной цветовой палитры, придают выставочному залу особый колорит и уют.

Представленная в экспозиции объемная модель ковровой лавки, являющейся неотъемлемой частью старого Тбилиси, вызывает неподдельный интерес. На макете отображены красочные азербайджанские ковры и хурджуны, посредством фотографий отражена оживленная торговля коврами.