Умерла заслуженная артистка Тамилла Агамирова

Народная артистка РСФСР Тамилла Агамирова умерла на 94-м году жизни

Народная артистка Азербайджанской ССР Тамилла Агамирова умерла на 94-м году жизни.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в театре "Ромэн".

Артистка ненадолго пережила своего супруга - народного артиста СССР, худрука театра "Ромэн" Николая Сличенко, который ушел из жизни 2 июля 2021 года.

Агамирова в 1951 году окончила Бакинский театральный институт. После чего в 1952 году пришла в театр "Ромэн", где вскоре стала исполнять главные роли. Она известна зрителям по ролям в таких фильмах, как "Дон Кихот", "Ее большое сердце", "Настоящий друг", "Матео Фальконе", "Кубинская новелла", "Сталинград" и другим, по десяткам ролей в спектаклях театра "Ромэн".