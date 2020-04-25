​Умерла дочь Али бека Гусейнзаде

Фейзавяр Алпсар Туран https://report.az/storage/news/87c0eec70fee459872d04fef26123cdf/0b1264c2-b3f3-4251-98f1-5b48b2b1c11b_292.jpg

В Стамбуле на 101 году жизни умерла дочь выдающего азербайджанского мыслителя Али бека Гусейнзаде Фейзавяр Алпсар Туран.

Как передает турецкое бюро Report, она долгое время страдала от тяжелой болезни альцгеймера.

Фейзавяр ханум окончила Академию художеств имени Мемара Синана, и многие ее картины были выставлены на выставке "Шахмаран".

Согласно распоряжению Президента Азербайджана Ильхама Алиева от 17 марта 2018 года, единственному наследнику А.Гусейнзаде был вручен орден "Достлуг", а также юбилейная медаль "100-летие Азербайджанской Демократической Республики (1918-2018)" по случаю 100-летия образования АДР.

В 2017 году Фейзавяр Алпсар передала азербайджанскому правительству 37 картин работы Али бека Гусейнзаде, принадлежавшие ему 48 фотографий, 53 личных предметов, 22 ордена, медалей и значков, а также распечатанную на шёлке газету "Həyat".

Указанные вещи в настоящее время хранятся в Азербайджанском музее независимости.