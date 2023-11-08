Умер заслуженный артист России уроженец Баку Анатолий Яббаров

Актер театра и кино, заслуженный артист России Анатолий Яббаров, известный своей ролью в фильме "Джентльмены удачи", скончался в возрасте 86 лет.

Актер театра и кино, заслуженный артист России Анатолий Яббаров, известный своей ролью в фильме "Джентльмены удачи", скончался в возрасте 86 лет.

Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, актер ушел из жизни 6 ноября, причина его смерти не указывается.

Отметим, что Анатолий Яббаров родился 24 августа 1937 года в Баку. Он дебютировал в кино в 1964 году в драме "Жили-были старик со старухой".

Среди его наиболее известных ролей можно отметить сыгранные в фильмах "Бег" (1970), "Джентльмены удачи" (1971), "Два капитана" (1976), "Побег из тюрьмы" (1977).

Анатолий Яббаров исполнял преимущественно эпизодические роли, но его персонажи были яркими и запоминающимися. Благодаря особой фактуре артиста ему хорошо удавались отрицательные герои: убийца из "Двух капитанов", уголовник по кличке Митяй из "Джентльменов удачи", гробовщик из фильма "Совсем пропащий".