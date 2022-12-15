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Умер известный азербайджанский композитор

Умер известный азербайджанский композитор Умер известный азербайджанский композитор, заслуженный деятель искусств Азербайджана, профессор Огтай Раджабов.
Kультурная политика
15 декабря 2022 г. 17:27
Умер известный азербайджанский композитор

Умер известный азербайджанский композитор, заслуженный деятель искусств Азербайджана, профессор Огтай Раджабов.

Как сообщили Report в Министерстве культуры, композитор скончался на 81-м году жизни.

Причина смерти композитора не разглашается.

Огтай Раджабов родился 5 апреля 1941 года в Баку. Профессор кафедры Азербайджанской народной музыки Музыкальной Академии имени У.Гаджибейли является автором 4 опер, 3 музыкальных комедий, 3 симфоний, 2 ораторий, 1 кантаты и 500 песен. Автор 10 монографий, 70 учебников, учебных пособий и программ, более 100 статей по педагогике и музыке. Опубликовано шесть сборников детских песен Раджабова.

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Версия на азербайджанском языке Tanınmış bəstəkar Oqtay Rəcəbov vəfat edib

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