Умер известный азербайджанский композитор

Умер известный азербайджанский композитор, заслуженный деятель искусств Азербайджана, профессор Огтай Раджабов.

Умер известный азербайджанский композитор, заслуженный деятель искусств Азербайджана, профессор Огтай Раджабов.

Как сообщили Report в Министерстве культуры, композитор скончался на 81-м году жизни.

Причина смерти композитора не разглашается.

Огтай Раджабов родился 5 апреля 1941 года в Баку. Профессор кафедры Азербайджанской народной музыки Музыкальной Академии имени У.Гаджибейли является автором 4 опер, 3 музыкальных комедий, 3 симфоний, 2 ораторий, 1 кантаты и 500 песен. Автор 10 монографий, 70 учебников, учебных пособий и программ, более 100 статей по педагогике и музыке. Опубликовано шесть сборников детских песен Раджабова.