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Умер исполнивший песню "Сары гялин" итальянский певец Тото Кутуньо

Умер исполнивший песню "Сары гялин" итальянский певец Тото Кутуньо Певец и композитор, ветеран итальянской эстрады Тото Кутуньо умер в возрасте 80 лет.
Kультурная политика
22 августа 2023 г. 19:34
Умер исполнивший песню Сары гялин итальянский певец Тото Кутуньо

Певец и композитор, ветеран итальянской эстрады Тото Кутуньо умер в возрасте 80 лет.

Как передает Report, об этом сообщило агентство ANSA.

По данным информагентства, он ушел из жизни в больнице Сан-Раффаэле в Милане, куда был госпитализирован.

Как сообщил агентству менеджер исполнителя Данило Манкузо, "после продолжительной болезни певцу в последние месяцы стало хуже".

В ноябре 2008 года Тото Кутуньо посетил Баку. Во Дворце Гейдара Алиева он выступил с концертной программой под названием "Поезд". В 2013 году на концерте в Baku Crystal Hall, организованном Фондом Гейдара Алиева, Тото Кутуньо, наряду с самыми известными и полюбившимися хитами, впервые исполнил азербайджанскую народную песню "Сары гялин".

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Версия на азербайджанском языке Видео“Sarı gəlin” oxuyan əfsanəvi müğənni Toto Kutunyo vəfat edib

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