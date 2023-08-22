Умер исполнивший песню "Сары гялин" итальянский певец Тото Кутуньо

Певец и композитор, ветеран итальянской эстрады Тото Кутуньо умер в возрасте 80 лет.

Певец и композитор, ветеран итальянской эстрады Тото Кутуньо умер в возрасте 80 лет.

Как передает Report , об этом сообщило агентство ANSA.

По данным информагентства, он ушел из жизни в больнице Сан-Раффаэле в Милане, куда был госпитализирован.

Как сообщил агентству менеджер исполнителя Данило Манкузо, "после продолжительной болезни певцу в последние месяцы стало хуже".

В ноябре 2008 года Тото Кутуньо посетил Баку. Во Дворце Гейдара Алиева он выступил с концертной программой под названием "Поезд". В 2013 году на концерте в Baku Crystal Hall, организованном Фондом Гейдара Алиева, Тото Кутуньо, наряду с самыми известными и полюбившимися хитами, впервые исполнил азербайджанскую народную песню "Сары гялин".