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Умер французский актер азербайджанского происхождения

Умер французский актер азербайджанского происхождения Скончался французский актер, режиссер и сценарист азербайджанского происхождения Роберт Хоссейн.
Kультурная политика
31 декабря 2020 г. 17:48
Умер французский актер азербайджанского происхождения
Робер Оссейн

Скончался французский актер, режиссер и сценарист азербайджанского происхождения Робер Оссейн.

Как сообщает французское бюро Report, сегодня известный режиссер скончался от коронавируса в возрасте 93 лет.

Робер Оссейн начал актерскую карьеру в 1940-х годах. Житель города Виттель Р.Оссейн свои первые фильмы снял в 1950-х годах, до того как приступил к театральному творчеству. Он является автором более 20 фильмов, таких как "Броненосец Потемкин", "Юлий Цезарь", "Иисус", "Дантон", "Робеспьер". Его последним фильмом стала кинолента "Женщина по имени Мэри".

Самым большим спектаклем Р.Оссейна стал "Собор Парижской Богоматери”, созданный им в 1978 году и представленный во французской столице. Его сценическую постановку посмотрели 580 тысяч зрителей, и она стала самым успешным спектаклем сценариста.

В августе этого года украинец по матери Р.Оссейн был удостоен специального приза Киевского международного кинофестиваля молодых кинематографистов.

Он также посещал с визитом Баку.

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