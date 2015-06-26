Украинское государственное телевидение будет транслировать цикл документальных фильмов о "Баку-2015"

Баку. 26 июня. REPORT.AZ/ Украинское государственное телевидение будет транслировать цикл документальных фильмов об участниках I Европейских игр "Баку-2015".

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу телевидения, телевизионный фильм состоит из 6 частей каждая по 20 минут, которые будут повествовать о членах и тренерах сборной Украины. Фильм повествует о подготовке спортсменов к I Европейским играм, их выступлениях в Баку. В фильм также включены интервью призеров. Фильм, рассказывающий о первых Европейских играх, будет демонстрироваться по Украинскому государственному телевидению по вторникам, начиная с 30 июня. В первой части фильма рассказывается о спортсменах, представляющих Украину в I Европейских играх "Баку-2015" в соревнованиях по самбо, настольному теннису, велоспорту, стрельбе и спортивной гимнастике.

Отметим, что государственное телевидение Украины выделило Европейским играм более 100 часов эфирного времени. Наряду с этим продемонстрировало 20 фильмов об играх, 2700 рекламных роликов.