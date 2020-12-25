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Украинский "Щедрик"прозвучал на азербайджанских музыкальных инструментах

Украинский "Щедрик"прозвучал на азербайджанских музыкальных инструментах Талантливая украинская музыкантка Полина Десятниченко специально приехала из Канады в Азербайджан изучать искусство мугама
Kультурная политика
25 декабря 2020 г. 10:35
Украинский Щедрикпрозвучал на азербайджанских музыкальных инструментах

Всемирно известное произведение "Щедрик" украинского композитора Николая Леонтовича уже второе столетие путешествует по миру, неся украинскую культуру в новые города и страны. Более 100 лет назад мелодия "Щедрик" впервые прозвучала на гастролях украинского хора в Северной Америке и вскоре получила необычайную популярность как легендарная песня "Carol of the bells".

Символично, что ровно через столетие украинский "Щедрик" вернулся в Старый Свет, чтобы быть услышанным с вершин величественных и прекрасных Кавказских гор. Как сообщили Report в посольстве Украины в Баку, талантливая украинская музыкантка Полина Десятниченко специально приехала из Канады в Азербайджан изучать искусство мугама.

А созданный украинский-азербайджанский тандем в составе Полины Десятниченко, Тогрула Асадуллаева, Чинары Гейдаровой, Вафы Ширалиевой, Шафы Каримовой и Азада Алимаммадова дал возможность украинскому "Щедрику" зазвучать по-новому с помощью древних азербайджанских музыкальных инструментов.

По традиции украинский "Щедрик" сообщает миру о приближении новогодних праздников. Украинский "Щедрик" и Посольство Украины в Азербайджанской Республике поздравляет братский азербайджанской народ с наступающим Новым Годом и от всей души желает мира и процветания в новом, 2021 году!

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