Украинский художник представит посвященные Азербайджану работы на международной выставке

31 октября этого года в Италии пройдет Всемирная выставка изобразительного искусства

31 октября этого года в Италии пройдет Всемирная выставка изобразительного искусства.

Как сообщает восточноевропейское бюро Report, на мероприятии во Флоренции будут представлены работы художников из 78 стран.

Известная украинская художница Ирина Бендеровская примет участие в международной выставке и представит свои работы под названием "Азербайджанские ковры".

Как сообщила местному бюро Report И.Бендеровская, выставка проводится при поддержке Европейского парламента, ЮНЕСКО и Министерства культуры Италии: "На этой выставке будут представлены мои работы "Азербайджанские ковры". Я очень довольна этим. Мои работы отражают самобытные мотивы национального и культурного наследия Азербайджана".

И.Бендеровская проживает в Польше, ее работы были представлены на различных международных выставках.