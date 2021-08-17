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Украинский художник представит посвященные Азербайджану работы на международной выставке

Украинский художник представит посвященные Азербайджану работы на международной выставке 31 октября этого года в Италии пройдет Всемирная выставка изобразительного искусства
Kультурная политика
17 августа 2021 г. 14:03
Украинский художник представит посвященные Азербайджану работы на международной выставке

31 октября этого года в Италии пройдет Всемирная выставка изобразительного искусства.

Как сообщает восточноевропейское бюро Report, на мероприятии во Флоренции будут представлены работы художников из 78 стран.

Известная украинская художница Ирина Бендеровская примет участие в международной выставке и представит свои работы под названием "Азербайджанские ковры".

Как сообщила местному бюро Report И.Бендеровская, выставка проводится при поддержке Европейского парламента, ЮНЕСКО и Министерства культуры Италии: "На этой выставке будут представлены мои работы "Азербайджанские ковры". Я очень довольна этим. Мои работы отражают самобытные мотивы национального и культурного наследия Азербайджана".

И.Бендеровская проживает в Польше, ее работы были представлены на различных международных выставках.

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Версия на английском языке ФотоUkrainian artist to join international exhibition with works dedicated to Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке ФотоUkraynalı rəssam beynəlxalq sərgiyə Azərbaycana həsr etdiyi əsərlərilə qatılacaq

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