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В Баку проходит фотовыставка, посвященная культуре регионов Украины

В Баку проходит фотовыставка, посвященная культуре регионов Украины В Украинском центре в Баку при поддержке Посольства Украины в Азербайджане открылась фотовыставка Галереи авторских фотографий Мастерской “Трети Півні” (Третьи петухи).
Kультурная политика
8 января 2025 г. 10:12
В Баку проходит фотовыставка, посвященная культуре регионов Украины

В Украинском центре в Баку при поддержке посольства Украины в Азербайджане открылась фотовыставка Галереи авторских фотографий Мастерской “Трети Півні” (Третьи петухи).

Об этом Report сообщили в пресс-службе украинского центра.

Отмечается, что на выставке представлены фотографии, демонстрирующие аутентичные этнические наряды различных регионов Украины.

"Каждая деталь композиций тщательно продумана, чтобы передать неповторимую атмосферу и дух, объединяющие прошлое и настоящее украинского народа. Эта выставка – возможность почувствовать глубину культурного наследия и увидеть его в самых ярких визуальных образах", - отметили в центре.

Там подчеркнули, что параллельно с фотовыставкой в Центре можно увидеть еще одну уникальную экспозицию – выставку кукол-мотанок, созданных талантливыми мастерицами-сестрами Катриченко. "Куклы представляют региональные особенности вышивки 24 областей Украины и Крыма. Традиционная украинская вышивка, продуманный до мелочей образ каждой куклы, цветовая гамма, стиль вышивки, украшения и головные уборы – все это делает их настоящими шедеврами. Куклы-мотанки издавна являются оберегами, несущими тепло рук мастериц и любовь к родной земле", - подчеркивает пресс-служба.

Выставка проходит по адресу: улица Хагани 123.

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