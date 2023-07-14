Участники Дней поэзии Вагифа посетили исторические и культурные достопримечательности Шуши

14 июля в Шуше продолжились Дни поэзии Вагифа, организованные Фондом Гейдара Алиева, Министерством культуры Азербайджанской Республики и Союзом писателей Азербайджана.

14 июля в Шуше продолжились Дни поэзии Вагифа, организованные Фондом Гейдара Алиева, Министерством культуры Азербайджанской Республики и Союзом писателей Азербайджана.

Как сообщает Report, сначала участники Дней поэзии Вагифа посетили исторические достопримечательности "Культурной столицы тюркского мира".

Экскурсия началась со знакомства с Шушинским филиалом Национального музея ковра. Здесь гости были проинформированы о том, что произведения искусства, выставленные в Шушинском филиале Национального музея ковра, дают возможность почувствовать дух древней карабахской земли, жизнь и быт, эстетический вкус и художественное мировоззрение людей, которые жили и творили здесь веками, включая мастеров искусства.

Затем гости посетили мечеть Саатлы, отреставрированную Фондом Гейдара Алиева. Они были проинформированы о том, что здесь ведутся консервационные и реставрационные работы в соответствии с первоначальным архитектурным стилем мечети. Вмешательства в мечеть во время оккупации ликвидируются.

Гости также посетили отреставрированную Фондом Гейдара Алиева мечеть Юхары Говхар Ага и ознакомились с выставкой "Мир Мохсун Навваб Карабаги - ученый-энциклопедист XIX века" в здании медресе на территории мечети.