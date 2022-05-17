Участница фестиваля "Харыбюльбюль" из Грузии: Поражена гостеприимством азербайджанского народа

"V Международный фольклорный фестиваль "Харыбюльбюль", организованный в азербайджанском городе Шуша, прошел на очень высоком уровне. Очень рада, что нас пригласили на этот музыкальный праздник".

"V Международный фольклорный фестиваль "Харыбюльбюль", организованный в азербайджанском городе Шуша, прошел на очень высоком уровне. Очень рада, что нас пригласили на этот музыкальный праздник".

Об этом грузинскому бюро Report сказала хореограф, художественный руководитель ансамбля "Melitassy" Мелита Ломадзе.

По ее словам, у членов ансамбля была возможность поближе познакомиться с культурой стран-участниц: "Я поражена азербайджанским народом, его культурой и гостеприимством. Организаторы проявили к нам огромное уважение и внимание. Выражаю благодарность всем организаторам фестиваля. Карабах, особенно Шуша, очень красив. Пользуясь случаем, еще раз поздравляю азербайджанский народ с возвращением территорий".

M.Ломадзе отметила, что в рамках фестиваля грузинский ансамбль из 14 человек показал несколько танцев: "Представленные нами "Сванури", "Ачарули", "Хоруми", "Картули", "Джейран" и другие национальные танцы зрители встретили с большим восхищением и аплодисментами. Мне было очень приятно, что к нашим танцам, музыке, костюмам был проявлен такой большой интерес".