О нас
Аудио новости

Участница фестиваля "Харыбюльбюль" из Грузии: Поражена гостеприимством азербайджанского народа

Участница фестиваля "Харыбюльбюль" из Грузии: Поражена гостеприимством азербайджанского народа "V Международный фольклорный фестиваль "Харыбюльбюль", организованный в азербайджанском городе Шуша, прошел на очень высоком уровне. Очень рада, что нас пригласили на этот музыкальный праздник".
Kультурная политика
17 мая 2022 г. 12:26
Участница фестиваля Харыбюльбюль из Грузии: Поражена гостеприимством азербайджанского народа

"V Международный фольклорный фестиваль "Харыбюльбюль", организованный в азербайджанском городе Шуша, прошел на очень высоком уровне. Очень рада, что нас пригласили на этот музыкальный праздник".

Об этом грузинскому бюро Report сказала хореограф, художественный руководитель ансамбля "Melitassy" Мелита Ломадзе.

По ее словам, у членов ансамбля была возможность поближе познакомиться с культурой стран-участниц: "Я поражена азербайджанским народом, его культурой и гостеприимством. Организаторы проявили к нам огромное уважение и внимание. Выражаю благодарность всем организаторам фестиваля. Карабах, особенно Шуша, очень красив. Пользуясь случаем, еще раз поздравляю азербайджанский народ с возвращением территорий".

M.Ломадзе отметила, что в рамках фестиваля грузинский ансамбль из 14 человек показал несколько танцев: "Представленные нами "Сванури", "Ачарули", "Хоруми", "Картули", "Джейран" и другие национальные танцы зрители встретили с большим восхищением и аплодисментами. Мне было очень приятно, что к нашим танцам, музыке, костюмам был проявлен такой большой интерес".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Фото“Xarıbülbül” festivalının gürcü iştirakçısı: “Azərbaycan mədəniyyətinə və qonaqpərvərliyinə heyran qaldım”

Другие новости из категории

Ведется ли незаконное строительство в Ичеришехер?
Ведется ли незаконное строительство в Ичеришехер?
16 мая 2022 г. 16:38
Всемирно известный скрипач и дирижер Дмитрий Ситковецкий провел мастер-класс в Баку
Всемирно известный скрипач и дирижер Дмитрий Ситковецкий провел мастер-класс в Баку
16 мая 2022 г. 14:48
Обсуждены перспективы азербайджано-иранского сотрудничества в области книжной индустрии и литературы
Обсуждены перспективы азербайджано-иранского сотрудничества в области книжной индустрии и литературы
16 мая 2022 г. 11:04
В Баку простились с бывшим главой общины горских евреев Азербайджана
В Баку простились с бывшим главой общины горских евреев Азербайджана
16 мая 2022 г. 10:43
Фестиваль японской культуры состоялся в Баку
ФотоФестиваль японской культуры состоялся в Баку
15 мая 2022 г. 22:15
В Испании предложили принять Евровидение-2023 вместо Украины
В Испании предложили принять "Евровидение-2023" вместо Украины
15 мая 2022 г. 10:51
Украина стала победителем международного песенного конкурса Евровидение-2022
ВидеоУкраина стала победителем международного песенного конкурса "Евровидение-2022"
15 мая 2022 г. 03:03
Организаторы Евровидения отреагировали на призыв Kalush Orchestra касательно Азовстали и Мариуполя
ВидеоОрганизаторы Евровидения отреагировали на призыв Kalush Orchestra касательно "Азовстали" и Мариуполя
15 мая 2022 г. 02:15
В Шуше завершился Международный фольклорный фестиваль Харыбюльбюль
ФотоВ Шуше завершился Международный фольклорный фестиваль "Харыбюльбюль"
14 мая 2022 г. 17:50
Министр: Фестиваль Харыбюльбюль стал грандиозным праздником
ФотоМинистр: Фестиваль "Харыбюльбюль" стал грандиозным праздником
14 мая 2022 г. 17:26

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi