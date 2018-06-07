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Баку. 7 июня. REPORT.AZ/ У министра культуры Азербайджана будет 3 заместителя.

Как сообщает Report, вопрос отразился в утвержденном 6 июня президентом Ильхамом Алиевым Положении о министерстве культуры.

Один из них займет пост первого заместителя, а двое остальных - заместителей. Замминистры будут назначаться и освобождаться от должности президентом Азербайджана.

Они будут выполнять обязанности, возложенные на них министром, и лично нести за это ответственность.

Отметим, что первый заместитель министра культуры уже назначен. Согласно распоряжению президента Ильхама Алиева, указанная должность поручена Вагифу Гадир оглы Алиеву.

Напомним, что согласно распоряжению президента Ильхама Алиева от 20 апреля "О некоторых мерах по усовершенствованию государственного управления в сфере культуры и туризма", министерство культуры и туризма было упразднено и на его основе созданы министерство культуры и Государственное агентство по туризму.

В период деятельности министерства культуры и туризма у министра было 4 заместителя.