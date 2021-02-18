Международный Фонд Тюркской Культуры и Наследия укрепляет сотрудничество с Кыргызстаном

Состоялась встреча президента Фонда Гюнай Эфендиевой и Временного Поверенного в делах Кыргызской Республики в Азербайджане Мухамедом Лоу

В Международном Фонде Тюркской Культуры и Наследия состоялась встреча президента Фонда Гюнай Эфендиевой и Временного Поверенного в делах Кыргызской Республики в Азербайджане Мухамедом Лоу.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Фонда, на встрече президент Фонда рассказала о масштабной деятельности организации, проводимых в период пандемии мероприятиях, нацеленных на пропаганду богатого материально-культурного наследия тюркоязычных народов, а также поделилась планами на будущее. Гюнай Эфендиева отметила важность взаимного сотрудничества с Кыргызстаном - одной из стран-учредителей Международного Фонда Тюркской Культуры и Наследия, проведения совместной работы по продвижению материальных и духовных ценностей Тюркского мира на международной арене.

Временный Поверенный в делах Кыргызской Республики в Азербайджане Мухамед Лоу высоко оценил деятельность Фонда, направленную на сохранение, изучение древней истории и культуры тюркоязычных народов, на усиление их солидарности. Он также подчеркнул важность укрепления партнерских отношений между Фондом и Кыргызстаном, отметив, что будет поддерживать проекты, проводимые организацией.

Встреча завершилась обменом мнениями о перспективах дальнейшего сотрудничества между сторонами.