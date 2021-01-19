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Тюркский совет планирует проведение 20 мероприятий культурного характера в Шуше

Тюркский совет планирует проведение 20 мероприятий культурного характера в Шуше "Предварительные переговоры между нашими странами показали глубокую заинтересованность и энтузиазм наших стран и народов в оказании помощи Азербайджану. Мы предлагаем объявить Шушу в 2022 году культурной столицей тюркского мира - ежегодно мы объявляем - и
Kультурная политика
19 января 2021 г. 17:15
Тюркский совет планирует проведение 20 мероприятий культурного характера в Шуше

"Предварительные переговоры между нашими странами показали глубокую заинтересованность и энтузиазм наших стран и народов в оказании помощи Азербайджану. Мы предлагаем объявить Шушу в 2022 году культурной столицей тюркского мира - ежегодно мы объявляем - и провести очень много мероприятий культурного характера, которые подчеркнут именно такое большое культурное значение Шуши для всего тюркского и исламского мира.

Как сообщает Report, об этом генеральный секретарь Совета сотрудничества тюркоязычных государств Багдад Амреев сказал, будучи на приеме в видеоформате президента Азербайджана Ильхама Алиева.

"Вчера мы с министром иностранных дел господином Байрамовым тоже обсудили этот вопрос. И если Вы разрешите, мы начнем эту работу, проведем около 20 мероприятий культурного характера в Шуше в 2022 году. К этому времени мы уверены, что Шуша будет восстановлена, обретет свой былой облик. Всегда мы были рядом с Вами и всегда будем рядом с Вами", - отметил генсек.

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Версия на азербайджанском языке Türk Şurası 2022-ci ildə Şuşada 20-yə yaxın tədbir keçirə bilər

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