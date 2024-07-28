Тысячелетний храм в Шеки нуждается в реставрации

Находящийся под охраной государства Албанский храм, расположенный в селе Орта Зейзид Шекинского района, нуждается в реставрации.

Находящийся под государственной охраной Албанский храм в селе Орта Зейзид Шекинского района нуждается в реставрации.

Об этом корреспонденту северо-западного бюро Report сообщил историк Вагиф Абдуллаев.

По его словам, храм разрушается ввиду отсутствия за продолжительное время должных работ по реконструкции.

"Сейчас колонны и арки храма, а также его каменные стены частично разрушены. Хотя дата постройки храма указана XI - XII века, я предполагаю, что он относится к IV-V векам. К сожалению, этот прекрасный памятник истории сейчас находится под угрозой полного разрушения. Думаю, что если провести здесь археологические раскопки и реставрационные работы, то могут быть обнаружены находки древнейших времен", - отметил В.Абдуллаев.

Историк также отметил, что после реставрации храм может повысить туристический потенциал села.

Пресс-секретарь Государственной службы по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при Министерстве культуры Фариз Гусейнли сообщил местному бюро Report, что храм Зейзид находится под государственной охраной как исторический памятник культуры.

"Охрана исторического памятника и благоустройство его окрестностей находится под контролем Госслужбы. Храм, нуждающийся в реставрации, включен в перечень инвестиционных проектов. Реставрационно-консервационные работы проводятся поэтапно, данный храм планируется восстановить в рамках реализации инвестиционных проектов", - добавил Ф.Гусейнли.