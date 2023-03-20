Турецкая компания выделит $1 млн на новый мультфильм про Ходжу Насреддина

Основанная Тимуром Бекмамбетовым российская кинокомпания Bazelevs снимет мультфильм о герое восточного фольклора Ходже Насреддине. Студия заключила соглашение с турецкой Yerli Duunce Broadcast Media Ltd., которая профинансирует проект и получит права на е

Основанная Тимуром Бекмамбетовым российская кинокомпания Bazelevs снимет мультфильм о герое восточного фольклора Ходже Насреддине. Студия заключила соглашение с турецкой Yerli Duunce Broadcast Media Ltd., которая профинансирует проект и получит права на его дистрибуцию на территории страны.

Как передает Report со ссылкой на РБК, Турция стала третьей страной, поддержавшей мультфильм о Ходжи Насреддине.

Турецкая компания также инвестирует в открытие в Турции анимационной школы, где работники Bazelevs будут заниматься переподготовкой местных актеров в художников 3D-анимации. Сумма сделки не раскрывается.

По данным источника, вложения турецкой стороны составили 1 млн долларов, но это не окончательный бюджет проекта. По оценке другого собеседника РБК, общие вложения достигнут 500 млн руб.

В 2021 году Bazelevs заключила соглашение с Национальным агентством кинематографии Узбекистана и студией "Казахфильм". Режиссером выступит сам Бекмамбетов, его студия также работает над сериалом, комиксами и VR-проектом с участием этого героя. Ожидаемая дата выпуска фильма не названа.

Отметим, что кинокомпания Bazelevs сняла киносерии "Елки" и "Горько!", "Ночной дозор".