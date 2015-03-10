Третий Всемирный форум по межкультурному диалогу пройдет в Баку в мае

Баку. 10 марта. REPORT.AZ/ Третий Всемирный форум по межкультурному диалогу состоится в столице Азербайджана 18-19 мая. Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт форума, основной темой мероприятия станет "Культура и устойчивое развитие в повестке дня развития после 2015", обсуждения будут сосредоточены в первую очередь на проектах и программах, посвященных 21 мая - Всемирному дню культурного разнообразия во имя диалога и развития, объявленного Генеральной Ассамблеей ООН, а также роли веры, религии, миграции, спорта, образования, искусства, бизнеса в укреплении доверия и сотрудничества между культурами и цивилизациями.

Форум пройдет под патронажем президента Азербайджана при сотрудничестве с ЮНЕСКО, Альянсом цивилизаций ООН, Всемирной туристской организации ООН, Советом Европы, ИСЕСКО.

Напомним, Первый Всемирный форум по межкультурному диалогу состоялся 7-9 апреля 2011 года в Баку. Участники форума обсуждали задачи межкультурного диалога в его различных аспектах, касающихся концептуальных основ, управления, политики и практики.

Второй Всемирный форум прошел 29 мая-1 июня 2013 года в Баку.