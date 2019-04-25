Третий фестиваль толерантности IMAGINE пройдет в Баку в мае

Третий фестиваль толерантности IMAGINE пройдет в Азербайджане с 1 по 15 мая.

Как сообщает Report, в этом году мероприятие приурочено к 10-летию программы Восточное партнерство и организовано посольствами стран-членов ЕС и посольствами Аргентины, Мексики, Колумбии, Молдовы, Израиля.

Фестиваль толерантности IMAGINE направлен на продвижение ценностей межкультурного диалога, разнообразия и терпимости.

Как ожидается, в этом году он станет самым масштабным за все три года его проведения - в рамках фестиваля будут показаны более 30 художественных и документальных фильмов о толерантности, пройдут концерты, фотовыставки, семинары и конференции.

Откроет фестиваль 1 мая фотовыставка Николя Ландемарда из Брюсселя, который представит в Баку серию своих работ.

2 мая состоится сольный концерт бельгийско-чилийского саксофониста Марсело Монкада и бразильской группы.

3 мая в Баку пройдет международная конференция на тему "Будущее Европы и 10-летие Восточного партнерства".

4 мая жители Баку смогут посетить концерт Эль-Амира "С Востока на Запад". Эль-Амир - музыкант, мультиинструменталист, композитор, аранжировщик, музыкальный руководитель, продюсер и маэстро. На современной сцене фламенко он считается одним из лучших концертных гитаристов благодаря своей виртуозности, индивидуальности, уникальному звучанию и собственному стилю.

Вход на концерты свободный.