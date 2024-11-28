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Традиционные ремесла Азербайджана представлены на выставке в Саудовской Аравии

Традиционные ремесла Азербайджана представлены на выставке в Саудовской Аравии С 23 по 29 ноября традиционные ремесла Азербайджана представлены на выставке "II Саудовская международная неделя ремесел" в городе Эр-Рияде.
Kультурная политика
28 ноября 2024 г. 20:40
Традиционные ремесла Азербайджана представлены на выставке в Саудовской Аравии

С 23 по 29 ноября традиционные ремесла Азербайджана представлены на выставке "II Саудовская международная неделя ремесел" в городе Эр-Рияде.

Как сообщает Report, на выставке Центром традиционного искусства управления заповедника, Музейным центром, а также Центром "Гурама" заповедника "Гала" представлены как образцы традиционных азербайджанских ремесел, таких как гурама, войлоковаляние, миниатюра, роспись золотом, керамика, батик, ювелирное искусство, резьба по перламутру и дереву, а также наноинсталляция, созданная с применением современных технологий, отражающая гармонию в природе.

Целью участия в выставке является ознакомление мировой общественности с богатыми традициями азербайджанской культуры и экологически чистыми отраслями ремесел, усиление интереса к традиционным азербайджанским ремеслам. Образцы древнего искусства были с большим интересом восприняты местными и зарубежными посетителями выставки.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijan's traditional crafts captivate visitors at Saudi International Handicrafts Week
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan ənənəvi sənətkarlığı Səudiyyə Beynəlxalq Əl İşləri Həftəsi sərgisində təqdim olunur

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