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Традиционные азербайджанские блюда демонстрировались на выставке в Европе

Традиционные азербайджанские блюда демонстрировались на выставке в Европе По случаю праздника Новруз традиционные азербайджанские блюда демонстрировались в нескольких городах Польши, включая столицу Варшаву.
Kультурная политика
23 марта 2023 г. 16:18
Традиционные азербайджанские блюда демонстрировались на выставке в Европе

По случаю праздника Новруз традиционные азербайджанские блюда демонстрировались в нескольких городах Польши, включая столицу Варшаву.

Как сообщает восточноевропейское бюро Report, традиционные блюда различных регионов Азербайджана, включая Карабах, были представлены на кулинарной выставке, организованной Советом азербайджанцев Польши.

Председатель Совета Фарид Джафаров сообщил, что помимо поляков в кулинарной выставке приняли участие и туристы, в числе которых свыше 300 азербайджанцев.

По словам Джафарова, члены Совета раздавали брошюры и информировали гостей выставки о памятниках культуры и истории Азербайджана.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijani cuisine demonstrated in Europe
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