The Telegraph: Баку – новое туристическое направление для незабываемого отдыха

Столица Азербайджана город Баку привлекает внимание как уникальное место для отдыха, сочетающее культурное наследие, современную архитектуру и доступные цены.

Столица Азербайджана город Баку привлекает внимание как уникальное место для отдыха, сочетающее культурное наследие, современную архитектуру и доступные цены.

Как сообщает Report , об этом пишет британская газета The Telegraph.

Издание отмечает, что Баку становится все более популярным среди европейских туристов благодаря своей многогранной привлекательности.

Указывается, что город предлагает все, что ищут путешественники: богатую историю, впечатляющую архитектуру, дружелюбную атмосферу и уникальную кухню. В Баку можно насладиться уютной атмосферой кафе, современными барами и превосходным вином, бокал которого стоит всего £2.30.



Подчеркивается, что "Ичеришехер", включенный в список наследия ЮНЕСКО, очаровывает путешественников своими караван-сараями, Дворцом Ширваншахов и легендарной Девичьей башней, которую британская газета описывает как "архитектурную жемчужину" на берегу Каспийского моря.

Особое внимание уделяется богатой винодельческой культуре Азербайджана, которая, по мнению The Telegraph, является одной из самых древних в мире. Несмотря на сложные времена в советскую эпоху, виноделие в стране активно возрождается. Туристы могут посетить винодельни у подножия Кавказских гор и попробовать местные сорта винограда.



"В отличие от соседнего Ирана, культура в Азербайджане более либеральна. Все носят западную, хотя и скромную, одежду, английский язык широко распространен. Возможно, еще более удивительно то, что в Баку процветает ночная жизнь с отличными барами и ресторанами. Как и в соседних Грузии и Армении, у Азербайджана богатая история виноделия, которая предшествует приходу ислама и имеет глубокие корни", - отмечает издание.

The Telegraph также обращает внимание, что благодаря повышению частоты рейсов "Азербайджанских Авиалиний" добраться до Баку стало еще проще.

Как подчеркивает газета, путешествие в Баку - это возможность открыть для себя уникальное сочетание Востока и Запада, наслаждаясь культурным и природным богатством Азербайджана.

