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Тело покойного Рустама Ибрагимбекова 15 марта будет доставлено в Баку

Тело покойного Рустама Ибрагимбекова 15 марта будет доставлено в Баку Тело народного писателя, председателя Союза кинематографистов Азербайджана Рустама Ибрагимбекова будет доставлено в Баку 15 марта.
Kультурная политика
13 марта 2022 г. 12:30
Тело покойного Рустама Ибрагимбекова 15 марта будет доставлено в Баку

Тело покойного народного писателя, председателя Союза кинематографистов Азербайджана Рустама Ибрагимбекова будет доставлено в Баку 15 марта.

Об этом Report сообщили в союзе.

Видный представитель современной азербайджанской литературы и киноискусства, известный прозаик, драматург, сценарист и режиссер, персональный пенсионер Президента Азербайджанской Республики, лауреат государственных премий, заслуженный деятель искусств, народный писатель Рустам Мамедибрагим оглу Ибрагимбеков родился 5 февраля 1939 года в Баку.

Известность пришла к Рустаму Ибрагимбекову после того, как он в соавторстве с Валентином Ежовым написал сценарий к фильму "Белое солнце пустыни".

Он создал сценарии более 40 художественных и телевизионных фильмов, и практически все его литературные произведения были экранизированы. Создал в Баку первую детскую киношколу, работы которой занимали почетные места на многих кинофестивалях.

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Версия на азербайджанском языке Rüstəm İbrahimbəyovun nəşi martın 15-də Bakıya gətiriləcək

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