Проходит церемония прощания с народным писателем Рустамом Ибрагимбековым

Тело председателя Союза кинематографистов Азербайджана Рустама Ибрагимбекова доставлено в киноцентр "Низами".

"Рустам Ибрагимбеков всегда был здоров и энергичен. Я слышал, что он готовился к отъезду в США".

Как сообщает Report, об этом сказал народный артист Расим Балаев.

"Он был для меня и другом, и одним из флагманов азербайджанской культуры. Скончался один из двух великих деятелей азербайджанского искусства. Одним из них является Рустам Ибрагимбеков, вторым - Таир Салахов".

12:33

"Рустам Ибрагимбеков был талантливым писателем и прекрасным отцом. Конечно, для нас это тяжелая потеря".

Как сообщает Report, об этом сын народного писателя Фуад Ибрагимбеков сказал на церемонии прощания.

"Мне как сыну тяжело потерять отца" - сказал Ф.Ибрагимбеков.

Народный поэт Рамиз Ровшан отметил, что в лице Р.Ибрагимбекова азербайджанский народ потерял великого писателя: "Рустам Ибрагимбеков - незаменимая личность для нашего народа и даже мира. После его ухода образовался большой пробел".

11:50

В киноцентре "Низами" началась церемония прощания с народным писателем Рустамом Ибрагимбековым.

Как сообщает Report, в мероприятии принимают участие известные общественные деятели, представители культуры и науки, творческой интеллигенции и молодежи.



Рустам Ибрагимбеков будет похоронен на Первой Аллее почетного захоронения.

Напомним, Рустам Ибрагимбеков родился 5 февраля 1939 года в Баку. Он скончался в ночь с 10 на 11 марта в Москве. Тело покойного было доставлено на родину 15 марта.