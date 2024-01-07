Тело Айгюн Бейляр доставлено в Азербайджан из Турции

Самолет с телом заслуженной артистки Айгюн Бейляр прибыл в Баку.

Самолет с телом заслуженной артистки Айгюн Бейляр прибыл в Баку.

Как сообщает Report , тело покойной было передано семье.

Заслуженная артистка Азербайджанской Республики Айгюн Гумматова (Бейляр) скончалась накануне в столице Турции Анкаре, где проходила лечение от онкологического заболевания.

Айгюн Гумматова родилась 22 августа 1975 года в Баку. Отец – музыкант, играющий на таре, еще в раннем детстве заметил музыкальные способности дочери и отдал ее в музыкальную школу по классу нагарa. В 1987 году вместе с другими одаренными детьми Айгюн была зачислена в открывшуюся в Баку детскую филармонию. С этого момента и началась ее музыкальная карьера – сначала в детском филармоническом ансамбле, в котором она играла на нагаре, а потом и на большой сцене.

Распоряжением президента Азербайджана от 2002 года Айгюн Бейляр присвоено почётное звание "Заслуженная артистка Азербайджанской Республики".