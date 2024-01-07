О нас

Тело Айгюн Бейляр доставлено в Азербайджан из Турции

Тело Айгюн Бейляр доставлено в Азербайджан из Турции Самолет с телом заслуженной артистки Айгюн Бейляр прибыл в Баку.
Kультурная политика
7 января 2024 г. 17:38
Тело Айгюн Бейляр доставлено в Азербайджан из Турции

Самолет с телом заслуженной артистки Айгюн Бейляр прибыл в Баку.

Как сообщает Report, тело покойной было передано семье.

Заслуженная артистка Азербайджанской Республики Айгюн Гумматова (Бейляр) скончалась накануне в столице Турции Анкаре, где проходила лечение от онкологического заболевания.

Айгюн Гумматова родилась 22 августа 1975 года в Баку. Отец – музыкант, играющий на таре, еще в раннем детстве заметил музыкальные способности дочери и отдал ее в музыкальную школу по классу нагарa. В 1987 году вместе с другими одаренными детьми Айгюн была зачислена в открывшуюся в Баку детскую филармонию. С этого момента и началась ее музыкальная карьера – сначала в детском филармоническом ансамбле, в котором она играла на нагаре, а потом и на большой сцене.

Распоряжением президента Азербайджана от 2002 года Айгюн Бейляр присвоено почётное звание "Заслуженная артистка Азербайджанской Республики".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоAygün Bəylərin cənazəsi Türkiyədən Azərbaycana gətirilib

Другие новости из категории

Скончалась заслуженная артистка Азербайджана
Скончалась заслуженная артистка Азербайджана
5 января 2024 г. 21:10
Гаджиев: Азербайджанские таристы возвращаются в Карабах после 30-летней разлуки
Гаджиев: Азербайджанские таристы возвращаются в Карабах после 30-летней разлуки
30 декабря 2023 г. 12:41
В Баку предотвращено вмешательство в архитектуру исторического памятника
В Баку предотвращено вмешательство в архитектуру исторического памятника
30 декабря 2023 г. 12:01
В Азербайджане создан экспертный совет по выявлению недвижимых культурных ценностей
ФотоВ Азербайджане создан экспертный совет по выявлению недвижимых культурных ценностей
30 декабря 2023 г. 10:19
Лейла Алиева приняла участие в концерте От сердца к сердцу
Лейла Алиева приняла участие в концерте "От сердца к сердцу"
29 декабря 2023 г. 10:07
В арт-центре Nine Senses открылась выставка ART-ELKA
ФотоВ арт-центре Nine Senses открылась выставка ART-ELKA
29 декабря 2023 г. 00:33
В Лачыне открылась ярмарка местной продукции
ФотоВ Лачыне открылась ярмарка местной продукции
28 декабря 2023 г. 17:47
Ялчын Адыгёзалов назначен художественным руководителем Государственного симфонического оркестра имени Ниязи
Ялчын Адыгёзалов назначен художественным руководителем Государственного симфонического оркестра имени Ниязи
28 декабря 2023 г. 13:49
В Лачыне открылся Центр ковроткачества
ФотоВ Лачыне открылся Центр ковроткачества
28 декабря 2023 г. 12:54
В Лачыне начал работу творческий центр Gilabi Ceramics
ФотоВ Лачыне начал работу творческий центр Gilabi Ceramics
28 декабря 2023 г. 12:49

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi